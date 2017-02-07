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  3. Trodos’ta Türk plakalı araçlara saldırı

Trodos’ta Türk plakalı araçlara saldırı

Trodos’ta Türk plakalı araçlara saldırı 115

Gündem Kıbrıs

Trodos’ta dün gece park halinde bulunan 5 Türk plakalı araca ve 1 Rum plakalı araca saldırı düzenlendi, araçların lastikleri parçalandı. Meydana gelen zararın Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Trodos’ta park halinde bulunan 5 Türk plakalı ve 1 de Rum plakalı araca saldırı düzenlendi, 7 aile Trodos'da mahsur kaldı.

Henüz kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından araçların lastiklerinin patlatıldığını ifade eden yetkililer,Limasol polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Bölgede bulunan kameraların yaptığı kayıtlarından saldırganların kimliği belirlenemedi.

Zararı Hükümet karşılıyor

Olayla ilgili görüştüğümüz mağdur Türk ailelerden aldığımız bilgiye göre, polisin mağdur vatandaşlarla ilgilendiği, araçların lastiklerinin değiştirilmesine yardımcı olduğu ve meydana gelen zararın da Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından karşılanacağı öğrenildi.