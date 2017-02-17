Trump: "Flynn'den Başkan Yardımcısı Pence'e yanlış bilgi verdiği için istifasını istedim"

ABD Başkanı Donald Trump, Michael Flynn’den Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden istifa etmesini istemesinin sebebinin, Rus Büyükelçiyle görüşmesinin değil, “Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi vermesi” olduğunu söyledi.



Trump, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Flynn'in Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi verdiği için istifasını istediğini belirten Trump, "ABD Başkan Yardımcısına gerçekleri söylemedi ve daha sonra hatırlamadığını belirtti, bu kabul edilemez.” dedi.

Trump, Flynn’in Rus Büyükelçisi ile telefonla görüşmesinde bir sorun görmediğini kaydederek, “İşini yapıyor” ifadesini kullandı.

Donald Trump, Flynn’in Pence’e yanlış bilgi vermesi üzerine, “Ben de onun istifasını istedim, o da bunu saygıyla karşıladı. Her şey bir tarafa o iyi bir insan.” diye konuştu.

“ABD BASINI KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA”

Ayrıca Trump toplam 76 dakika süren basın toplantısında, ABD ana akım medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirdi.

Trump, eski Başkan Barack Obama’dan “enkaz” devraldığını belirterek, bir önceki yönetimden kalan sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Trump, “Yönetimimizde her şey yolunda” ifadesini kullanarak ABD ana akım medyanın ise doğruları yansıtmadığını kaydetti.

Donald Trump, “Bu basın toplantısını ülkemizdeki birçok medya organı ve muhabirlerin doğruyu söylemediği için yapıyorum. Bizim halkımız doğruyu bilmek zorundadır ve saygıyı hakediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, “Basın dürüst değil ve biz bunu konuşmazsak bu Amerikan halkına yalan söylediğimiz anlamına gelir. Bunu dile getirmeliyiz. Basının neden böyle yaptığını araştırmalıyız, kontrolden çıkmış durumdalar.”

Öte yandan Trump, Flynn olayını örnek vererek ABD basınına Beyaz Saray’dan gizli bilgilerin sızdırılmasını eleştirdi.

Gizli bilgilerin basına sızdırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Trump, “Bilgileri yalancı basına sızdıranları bulacağız.” dedi.

Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemiş ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Flynn'in Pence'ten özür dilediği, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.