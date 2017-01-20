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  3. Trump, resmen ABD'nin 45. başkanı
Trump, resmen ABD'nin 45. başkanı

Trump, resmen ABD'nin 45. başkanı

Bugün yemin ederek ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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Bugün yemin ederek ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başkanlık devir teslim gününe, sabah ilk olarak Beyaz Saray yakınındaki St. John's Kilisesinde dua ederek başlayan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geçti.

Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çiftinin Beyaz Saray'daki kısa görüşmesinde halef ile selefin birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'dan Kongre binasına geçen Trump ve Obama çiftinin, yemin töreni için hazırlanan dev sahnedeki yerlerini alması bekleniyor.

Törene, aralarında eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter gibi isimlerin de olduğu çok sayıda üst düzey davetli ile yüz binlerce Amerikalı katılıyor.

Devir teslim törenlerine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu da yemin törenine katılacak.

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