Trump vize sınırlamasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize yasağı getiren ve ABD'nin mülteci programını 4 ay askıya alan yeni vize düzenlemesini imzaladı.

Yeni vize düzenlemesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İç Güvenlik Bakanı John Kelly ve Adalet Bakanı Jeff Sessions ortak bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Tillerson, yeni kararnamenin ABD güvenliği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Ülkemizi olabilecek en güvenli hale getirmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Tillerson, “Bu, ülkemize gelebilecek muhtemel tehlikeleri önlemek için atılmış bir adımdır.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Sessions da “Ülkemizde terör eylemlerinde bulunmak isteyen çok sayıda kişi bizim mülteci programlarımız üzerinden ülkeye giriş yapıyor.” iddiasında bulundu.

“ABD her ülke gibi kendi sınırlarına kimin gireceğine karar verme hakkına sahiptir.” şeklinde konuşan Sessions, “Yasak getirilen ülkelerden üçü devlet destekli terörün var olduğu ülkeler. Diğer üç ülke ise teröre yuva olmuş ülkelerdir. Bu ülkelerden gelecek insanlar terörist ya da terörle ilişkiye girmiş insanlar olabilir.” dedi.

"DAHA SERT TEDBİRLER ALMALIYIZ"

İç Güvenlik Bakanı Kelly de basın toplantısında 11 Eylül terör saldırılarına atıf yaptı. 11 Eylül saldırısından sonra dünyanın "daha tehlikeli bir hal aldığını” belirten Kelly, ABD’nin de bu tehlikeye karşı daha sert tedbirler alması gerektiğini söyledi.

ABD’nin farklı ülkelerden gelecek göçmenlere karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kelly, “Bütün vatandaşlarımızı muhtemel tehlikelere karşı koruma mecburiyetimiz var.” dedi.

“BEYAZ SARAY'DAN YAZILI AÇIKLAMA”

Daha önceki vize yasağı düzenlemesini Pentagon'da kamuoyu önünde imzalayan Trump, bu düzenleme için medya karşısına çıkmamayı tercih etti.

Basın toplantısının yapıldığı dakikalarda Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklama ile Trump’ın yeni vize düzenlemesine ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı ve vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 16 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanacağı ve böylece muhtemel karışıklıkların önüne geçileceği kaydedildi.

“IRAK YENİ DÜZENLEMEDE MUAF TUTULDU”

Daha önce imzalanan kararnamede yer alan Irak’ın yeni kararnameden çıkarılması dikkat çekti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, daha önce listede yer alan Irak'ın, "ABD'nin terörle mücadelesine verdiği destek göz önünde bulundurularak" yeni düzenlemede listeden çıkarıldığı kaydedildi.

Ayrıca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkına sahip Yeşil Kartıların (Green Card) ve halihazırda geçerli bir Amerikan vizesi taşıyanların etkilenmeyeceği ifade edildi.

“MÜLTECİ PROGRAMI 4 AY ASKIDA”

Önceki düzenlemede "ikinci bir talimata kadar ABD'ye kabulleri durdurulan" Suriyeli mültecilerin yeni düzenlemede diğer mültecilerle aynı statüde ele alındıkları ve tüm mülteci programının 4 aylığına askıya alınacağı bilgisi de yer aldı.

Yeni kararnamede ABD'ye alınan mülteciler konusunda da yeni bir düzenlemenin getirilmesi dikkat çekti. Yeni kararnamenin uygulamaya geçmesiyle birlikte ABD, 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyecek.

“İLK DÜZENLEME YARGIDAN DÖNMÜŞTÜ”

Trump’ın 27 Ocak’ta imzaladığı ilk kararnamede, doğrudan adları zikredilmese de nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 3 ay boyunca ABD’ye giriş yasağı getirilmişti. Aynı kararname ile ABD’nin mülteci kabul programı 4 aylığına askıya alınmış, Suriyeli mültecilerin ise ikinci talimata kadar ülkeye kabulü tamamen durdurulmuştu.

Washington eyaleti federal yargıcı James Robart, 3 Şubat’ta Trump’ın vize yasağı kararının yürütmesini ülke genelinde durdurmuş, Adalet Bakanlığının temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak’taki kararnamenin ardından söz konusu ülke vatandaşlarına verilmiş 60 bin vizeyi iptal etmiş, ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından vize iptali işlemlerini geri almıştı.

Ülke genelinde önemli protestolara konu olan Trump’ın ilk vize yasağının ardından, sınırları daraltılmış yeni düzenlemenin hukuki ve sosyal anlamda ne tür tepkilerle karşılaşacağı merak ediliyor.