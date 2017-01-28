Trump'ın başkanlığı sonrası "Kıyamet Saati" ileri alındı

Dünyanın sonunun ne kadar yakın olduğunu belirtmek için sembolik olarak belirli gelişmelerden sonra güncellenen "Kıyamet Saati", Trump'ın başkanlığı sonrası bir kez daha güncellendi.

"Kıyamet Saati" 30 saniye ileri alındı ve artık kıyameti sembolize eden gece yarısına sadece 2 dakika 30 saniye kaldı.

Organizasyona başkanlık yapan Lawrence Krauss ve David Titley, bu değişikliğin Trump'ın iklim değişiklikleri politikasına ve nükleer silahlara bakış açısı nedeniyle yapıldığını söyledi.

Daha önce "Kıyamet Saati"nin sadece bir kişi nedeniyle bu kadar ileri alınmadığına dikkat çeken araştırmacılar, söz konusu ABD Başkanı olunca ve Trump'ın politikaları göz önüne alındığında bu değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Saatin ileri alınmasının tek sebebi Trump gibi görülse de, Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan, Çin ve Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların da bu güncellemede etkili olduğunu düşünülüyor.

1953'TEN SONRA İLK KEZ BU KADAR YAKIN

Bu güncellemeyle birlikte evren, "Kıyamet"e 1953 yılından bu yana ilk kez bu kadar yaklaştı. 1953'te ABD ve Rusya hidrojen bombası test etmiş ve saat gece yarısına "2 dakika kala" olarak güncellenmişti.

"KIYAMET SAATİ" NEDİR?

Dünya'nın sonunu getirecek yıkımların ne kadar yakın olduğunu gösteren Kıyamet Saati, ilk kez 1947 yılında ayarlandı, toplam 22 kez değiştirildi.

Sadece olumsuzluklara göre ileri alınmayan saat olumlu gelişmelerde geri de alınıyor.

Örnek vermek gerekirse, 1990'da Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte gece yarısından 17 dakika öncesini göstermeye başladı ve bu "Kıyamet"ten en uzak yıl olarak kayıtlara geçti.