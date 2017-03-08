Trump'ın vize sınırlaması Washington'da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenleme "Müslümanlar İçin Adalet" isimli grup tarafından Washington'da protesto edildi.

Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi önünde toplanan Washington merkezli "Müslümanlar için Adalet" isimli grup, Trump'ın vize sınırlaması getiren düzenlemesine tepki gösterdi.

Grup sözcüsü Hajar Gulsum, Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin Trump'ın 27 Ocak'ta vize sınırlamasını başlatan ilk kararnameyi imzalamasının ardından çok sayıda insan hakları ihlali yaptığını belirtti.

Gulsum, Trump'ın ilk kararnamesinin mahkeme tarafından askıya alınmasına rağmen Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin "keyfi olarak" Müslümanlara yönelik ön yargıyla yaklaştığını söyledi.

Grubun başkanlarından Maha Hilal de konuşmasında "Trump toplumsal bir kargaşa çıkartmaya çalışıyor. Topun ağzına da Müslümanları koyuyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın Müslümanlara yönelik uygulamanlarından Amerikan halkının sesini yükseltmesi gerektiğini kaydeden Hilal, "Washington ve adalet isteyen tüm Amerika halkı, ister vatandaş olsun isterse yabancı Trump'ın İslamofobik, yabancı düşmanı ve faşist uygulamalarına karşı seslerini yükseltmeliler. Biz Trump'ın Müslümanlara saldırısına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump'ın dün imzaladığı yeni vize düzenlemesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu, Irak'ın ise listeden çıkarıldığı belirtilmişti. Ayrıca ABD'nin 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyeceği kaydedilmişti. Yeni düzenleme 16 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.