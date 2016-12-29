Trump'tan 8 bin kişiye istihdam

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yurt dışından ülkesine iş imkanlarının geri getirilerek 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük dördüncü cep telefonu operatörü olan Sprint adlı firmanın ve küresel telekomünikasyon şirketi OneWeb'in, ABD'de sırasıyla 5 bin ve 3 bin kişiye istihdam oluşturacağını belirtti.

Söz konusu planın Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'ın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son tarafından hazırlandığını kaydeden Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'li teknoloji şirketlerinin üretimlerini yurt dışına çıkarmasını eleştirmiş ve bu şirketlerin operasyonlarını ülkeye geri getirerek ülkede istihdamı artırma vaadinde bulunmuştu.

Ayrıca Trump, 6 Aralık'ta Son ile görüşmesinin ardından, SoftBank'ın şirketler ve 50 bin kişilik yeni istihdam için ABD'de 50 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Sprint'in hisselerinin yüzde 80'ine sahip olan Softbank, bu ayın başında da OneWeb'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

Trump'ın açıklamalarının ardından New York borsasının kapanmasından sonra gerçekleşen sınırlı işlemlerde Sprint'in hisse başına değeri önce yüzde 0,5 artış kaydetti ve daha sonra yüzde 1 düştü.