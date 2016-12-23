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Trump'tan tehlikeli çağrı

Trump'tan tehlikeli çağrı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması gerektiğini savundu.

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması gerektiğini savundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında Trump, terörle mücadelede nükleer silahların kullanılmasını desteklediğini söylemişti.

Trump'ın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlanma konusundaki yorumlarından hemen sonra geldi.

Putin, bugün yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini bildirmişti.

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nükleer silah altyapısına işaret ederek, bunun modernleştirilmesi için gelecek 30 yılda 1 trilyon doların üzerinde harcama yapılması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

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