Trump'tan ünlü rapçi Snoop Dogg'a: Cezaevi zamanı

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kariyeri düşüşte olan Snoop Dogg, Başkan Obama'ya silah doğrultup ateşlemiş olsaydı çıkacak yaygarayı hayal edebiliyor musunuz? Cezaevi zamanı!" dedi.

'SNOOP, BAŞKAN'A BİR ÖZÜR BORÇLU'

​Trump'ın avukatı Michael Cohen de TMZ'ye yaptığı açıklamada "Bu tamamen saygısızlık. Snoop, Başkan'a bir özür borçlu" dedi.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg , failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

"Bir başkana suikast girişiminin komik tarafı yok. Şok oldum çünkü Snoop'un bundan daha iyi olduğunu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Avukat sözlerini "Eğer protesto edeceğiniz bir şey varsa bunu onaylarım. Derdinizi söylersiniz. Ancak başkanlık makamına saygı göstermeyi Snoop öğrenmeli" diye sürdürdü.

Snoop Dogg son klibi Lavender'da palyaço kılığına sokulan ve Trump'ın parodisi olan karaktere oyuncak silah doğrultmuş ve ateşlemişti.

Silahtan kurşun değil 'BANG' yazan bir bayrak çıkmıştı.

'ADINI KİMSENİN DUYMADIĞI BİR GAZETECİNİN….'

Bu arada Trump, Twitter açıklamalarında Pulitzer ödüllü gazeteci David Cay Johnston'ın kendisinin açıklamayı reddettiği vergi beyannamelerinden bir kısmını yayımlamasına da tepki gösterdi.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!