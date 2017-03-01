TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekâtıyla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine dün 19.33-20.28 saatlerinde yapılan hava harekâtına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, alınan anlık istihbarat üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, bölgedeki barınma yerleri, mağara ve sığınaktan oluşan 16 hedefi yok etti.