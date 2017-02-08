TSK'nin Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, partisi adına söz alan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TSK'nın uluslararası görevlendirmelerine her zaman devlet politikası olarak destek olduklarını anımsatarak, Aden Körfezi ve Somali karasularında Türk gemilerinin görev almasının önem arz ettiğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son yıllarda bazı travmalar yaşadığını, geçmişteki bir takım kumpaslar ve son dönemde FETÖ ilgili yapılan çalışmalar neticesinde burada belli ölçüde insan kaynakları açısından zafiyetler oluştuğu ifade eden Günal, donanmanın daha da güçlendirilmesini ve takviye edilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki hakimiyet ile Türkiye ve KKTC'nin güvenliğinin önemine değinen Günal, Türkiye'nin, Kıbrıs ile ilgili garantörlük haklarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Günal, ABD ile ilişkilerin de sadece Fetullah Gülen'in ve FETÖ mensuplarının iadesi üzerine odaklanmaması, Türkiye'nin ulusal güvenliği aleyhine olabilecek bütün konuların iki ülke ilişkilerinde gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.

"ULUSAL GÜVENLİK ÇOK CİDDİ YARA ALDI"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ise bu bölgenin güvenliğinin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini ve bu kapsamda tezkereye "Evet" diyeceklerini açıkladı.

Ortadoğu coğrafyasının kanamasının Türkiye'yi istikrarsızlaştırdığına, Türkiye istikrarsızlaşınca da bölgedeki güvenliğin azaldığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu bölgenin kaderi maalesef giderek ufalanma, parçalanma, küçülme, birbiriyle kavga ettirilme, iyice birbirine düşman olma ve ayrışma politikası üzerine kuruldu. Bunun devam edeceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güvenliğinin hiçbir dönemde olmadığı kadar potansiyel risk altında olduğunu savunan Yılmaz, "Yarın ne olacağı, nerede hangi bombanın patlayacağını bilemiyoruz maalesef. Ülkemizin ulusal güvenliği çok ciddi yara aldı." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin hem Irak hem de Suriye politikasında kendisine ait olmayan bir siyaset takip ettiği için şu an itibarıyla kaybeden ülke konumunda olduğunu öne sürdü.

Suriye ile Rusya üzerinden dolaylı görüşüldüğünü kaydeden Yılmaz, Suriye ile doğrudan görüşülmesinin Türkiye'nin pazarlık marjını artıracağını belirtti.

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme her zaman destek verdiklerini anlatan Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs görüşmelerine ilişkin tavrını eleştirdi. Yılmaz, Kıbrıs konusunun Türkiye'deki bütün partilerin meselesi olduğunu vurguladı.

"EKMEKSİZ, AŞSIZ BIRAKTINIZ"

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunarak, "AK Parti'nin dış politikasını yılan takip etseydi bel kemiği kırılırdı." dedi.

Dün akşam yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) değinen Önder, şöyle konuştu:

"Bu akşam 3 bine yakın öğretmenin evinde yas var. Yarısından fazlası Eğitim-Sen üyesi. Bu aileler geleceksizleştirildiler. Bunların hepsini ekmeksiz, aşsız bıraktınız. Mazlumun ahı devirir şahı. Birçoğunu biliyorum. Bu KHK'nın kapsamına girmeyecek konumda insanlar. Çocukları hepinize sabah akşam beddua ediyorlar. Evinizde nasıl yastığa başınızı koyuyorsunuz, nasıl çocuklarınızı sevebiliyorsunuz? İbrahim Kaboğlu'nu ne bölücü ne cemaatçi olarak yutturamazsınız. Kendi grubunuzun dörtte birine bile bunu anlatamazsınız."

SIRTLARINI DÖNDÜLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Aden Körfezinde haydutluk ve soygun eylemlerinin ticareti olumsuz etkilemesinin yanında, Somali'ye ve Afrika ülkelerine yapılan insani yardımların deniz yoluya intikalini de güçleştirdiğini anlattı.

Deniz haydutluğunun sona ermesinin Somali'nin istikrarlı bir ülke haline dönüşmesiyle mümkün olduğuna işaret eden Ünal, deniz haydutluğu ile mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin Somali'ye yardıma devam ettiğini kaydetti.

Somali'nin, Türkiye'nin ilgisinden sona dünya gündemine girdiğini belirten Ünal, "Türkiye, Somali'ye, insani yardım, kalkınma, alt yapı konularında ve siyasi uzlaşma çabalarında destek vermektir." dedi.

Ünal'ın konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri, Genel Kurula sırtını döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri kürsüye çıktığı zaman Ünal'ın da milletvekili sıralarında ters oturduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.