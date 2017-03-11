TT Arena'da 3 penaltı, 5 gol

Antalyaspor'u geçen hafta 90+6'da bulduğu golle 3-2 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindiren Galatasaray, seyircisi önünde Gençlerbirliği'ni bu kez 90'da bulduğu golle aynı skorla yendi.

TT Arena'da Galatasaray önce geri düştü ardından öne geçti. 2. yarıdaki 2 penaltı vuruşunun birinde gole engel olamadı. Dakikalar 90'ı gösterirken sahneye Selçuk İnan çıktı ve ceza sahası dışından attığı şık serbest vuruş golüyle skoru ilan etti: 3-2. Gençlerbirliği, maçın henüz 32. saniyesinde Khalili'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun en erken golü oldu.

Sarı Kırmızılılar, 5. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. Lukas Podolski'nin 45+1'de cezasahası dışından klas vuruşunda top 2. kez Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu ve Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



Gençlerbirliği 2 dakikada 2 penaltı kazandı. Önce 66'de Chedjou'nun topa elle müdahelesini hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi. 68'de Serdar Gürler'in penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi. Aynı dakikada kornerden gelen topa Tolga Ciğerci elle müdahele etti. Maçta 3. kez penaltı düdüğü çaldı. Bu kez topun başına geçen Selçuk Şahin, kaleci Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-2'ye getirdi. 77 ve 79'uncu dakikalarda Podolski net fırsatlardan yararlanamazken, maçın 90. dakikasında Selçuk İnan 2. kez sahneye çıktı. Gençlerbirliği cezasahası san ön çizgisinin hemen önünde kazanılan serbest vuruş için topun başına Sneijder, Selçuk İnan ve Podolski geçti. Selçuk İnan'ın şık vuruşunda top sol direğin yanından ağlarla buluştu ve Galatasaray maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46'ya çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 29 puanda kaldı.

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Sarı- kırmızılılar, ligde son oynanan Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Antalyaspor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Bruma, sarı kart cezası nedeniyle, Eren Derdiyok ve Semih Kaya ise sakatlıklarından dolayı kadroya giremedi. Bu oyuncuların yerine Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve Hakan Balta forma giydi.

Galatasaray revire döndü

Galatasaray'da sakat oyuncuların sayısı Gençlerbirliği maçı öncesi daha da arttı. Antalyaspor müsabakası öncesi Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'u sakatlık nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılı ekipte bu oyunculara son olarak Eren Derdiyok, Semih Kaya ve Luis Cavanda da eklendi. Sakatlıktan dönen tek isim olan Sneijder, maça yedekler arasında başlarken, topuğundaki ağrılar nedeniyle 2 gün önce idmanı yarıda bırakan Aurelien Chedjou ise müsabakaya yetiştirildi ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Tudor tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Gençlerbirliği maçını tribünden izledi. Igor Tudor'un yokluğunda Galatasaray takımının başında yardımcı antrenörü Hari Vukas yer aldı.