Tuğba Aydın kendi rekorunu geliştirdi

24-25 Aralık 2016 tarihleri arasında, Türkiye Atletizim Federasyonu’nun düzenlediği 2016’nın kapanış yarışması olan salon denemede, üç adım atlamada Tuğba Aydın 12.98lik derecesiyle yarışmayı birinci olarak tamamlarken, kendi salon rekorunu da yeniledi.

Döveç Fitness Center ailesi, milli sporcuyu gönülden tebrik ediip ve başarılarının devamını diledi.