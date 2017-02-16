Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TÜK yönetimi, 2016 Mayıs ayından bugüne faaliyetlerini açıkladı
TÜK yönetimi, 2016 Mayıs ayından bugüne faaliyetlerini açıkladı

TÜK yönetimi, 2016 Mayıs ayından bugüne faaliyetlerini açıkladı

TÜK Yönetim Kurulu, göreve başladığı 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ithal ettiği ürünler, yapılan ödemeler ve Kurum’un borçları hakkında açıklama yaptı.

A+A-

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu, göreve başladığı 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ithal ettiği ürünler, yapılan ödemeler ve Kurum’un borçları hakkında açıklama yaptı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzi Türkel tarafından yapılan açıklamaya göre, ithal edilen ürünler ile bu ürünlere yapılan ödemeler şu şekilde sıralandı:

İthal edilen90.959. 805 kg  yemlik arpa  karşılığında   14. 642.979.45 Dolar ödendi, 1.238.552.48 Dolar vadesi gelmemiş borç mevcut.

İthal edilen 19.011.360 kg balya karşılığında  1.925.125.82 Dolar ödendi, 808.496.04 Dolar vadesi gelmemiş borç mevcut.

İthal edilen  975.000 kg arpaya karşılık 1.267.500.00 Tl ödendi. 475.000 kg ithal tohumluk patatese yapılan ödeme ise  309.562.50 Euro.

50.000 kg ithal tohumluk tritikale için 75.000.00 TL,  175 000 kg baklavalık un için  249 000.00 TL ödendi. 2.675.000 kg ekmeklik un için  2. 827.250.00 TL ödeme gerçekleştirildi.

Türkel, geçmiş döneme ait ithal edilip ödenmeyen  borçlara karşılık 1. 201.860.30 Dolar ödeme yaptıklarını ayrıca Kurum’un  geçmiş döneme  ait ödenmeyen 13 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğunu kaydetti.

Türkel, TÜK’ün  özellikle UBP-DP hükümetinin kurulması sonrasında  aylarca yoğun bir şekilde gündeme gelerek “battı, batırıldı, kapatılsın” gibi yorumlarla kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

Türkel,  çiftçilerin ve hayvancıların  ihtiyaçlarını en uygun fiyata tedarik etme amacıyla kurulan TÜK’ün  hayvancı ve çiftçinin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.