Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: "Mobil iletişimi bir hafta boykot edelim"
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, cep telefonu tarifelerine yapılan zammın geri alınması talebiyle boykot kararı aldığını bildirdi ve tüketicileri pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle cep telefonları ile iletişim kurmamaya çağırdı.
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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, cep telefonu tarifelerine yapılan zammın geri alınması talebiyle boykot kararı aldığını bildirdi ve tüketicileri pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle cep telefonları ile iletişim kurmamaya çağırdı.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Bu sektörün özelleştirilmesi ile rekabet ortamında daha ucuz ve kaliteli hizmet verilmesi beklenirken, rekabet koşullarını da ortadan kaldıran iki operatörün eş zamanlı ve eşit oranda fiyat artışları ile tüketicilerin en temel hakkı olan rekabet ortamında serbest piyasa haklarından yoksun bırakılmış bulunmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.
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