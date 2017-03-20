Lefkoşa18 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Tüketiciler Derneği işbirliği çağrısı yaptı
Tüketiciler Derneği işbirliği çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği işbirliği çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği, ülkedeki tüketici memnuniyeti ve güveninin artırılması için devlet ve özel sektöre işbirliği çağrısı yaptı.

A+A-

Tüketiciler Derneği, ülkedeki tüketici memnuniyeti ve güveninin artırılması için devlet ve özel sektöre işbirliği çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkede tüketici haklarına gereken önemin verilmediği savunularak, tüketicilerin haklarına sahip çıkıp, koruyacak ve ekonominin önünü açacak çalışmaların ülke ekonomisi için önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, derneğe gelen yoğun şikayetlerin, tüketicilerin KKTC piyasasına güveninin kalmadığını gösterdiğini ifade edilerek, bu konuda önlem alacak çalışmaların yapılması için devlet ve özel sektöre işbirliği çağrısı yapıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.