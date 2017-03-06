Tüketiciler Derneği, tüketici kredileriyle ilgili bekletilen yasaları eleştirdi

Tüketiciler Derneği, dernek ve AB yetkililerinin de katılımıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda 4 yıllık çalışmayla hazırlanan ve ülke ekonomisiyle tüketici hakları için önemli olan yasa tasarılarının bekletildiğini belirterek bunu eleştirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, “Özellikle geniş halk kesimlerini mağdur eden tüketici kredilerini düzenleyen bankaları ve ticari sektörün tüketicileri istismar ve mağdur eden haksız uygulamaları bu yasalar ile denetim altına alınacaktır” ifadelerine yer verdi.

İktidara ve muhalefete, konuları takipte çok yetersiz kaldıkları yönünde eleştiriler yapan Işık, kesintisiz ve aksatılmadan atandıkları görevlerde işinin ehli olan yetenekli kadrolardan hizmet almanın tüketicilerin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.