Tüketiciler Derneği’nden Rumlar ve AB’ye çağrı
KKTC Tüketiciler Derneği, Rumlar ve AB Kıbrıs sorununun çözümünü gerçekten istiyorlarsa, Kıbrıs Türk halkına güven vermek zorunda olduklarını belirtti.
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KKTC Tüketiciler Derneği, Rumlar ve AB Kıbrıs sorununun çözümünü gerçekten istiyorlarsa, Kıbrıs Türk halkına güven vermek zorunda olduklarını belirtti.
Dernek açıklamasında, Rum lider Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs Türk halkına güven verecek girişim başlatması çağrısı yapıldı.
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