“Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma İçin Eşit İşe Eşit Ücret” paneli Yarın

Avrupa Komisyonu, yarın 14:30 – 17:00 saatleri arasında Lefkoşa’da AB Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleştirilecek olan “Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma İçin Eşit İşe Eşit Ücret” isimli bir panel düzenleyerek cinsiyetler arası ücret farkının azaltılmasının önemine dikkat çekeceğini bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, etkinliğin amacının; eşit işe eşit ücret ile cinsiyetler arası ücret farkının azaltılmasına yönelik stratejiler hakkında tartışma başlatmak için bir alan oluşturmak olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Etkinlikte cinsiyetler arasındaki ücret farkının giderilmesi konusundaki AB politikaları; iş piyasası ve ekonomi üzerindeki etkileri ile AB ülkelerinden en iyi uygulamalar ile ilgili olarak sunum yapacak AB uzmanı Prof. Berrin C. Ataman yer alacaktır. Buna ilaveten yerli konuşmacılardan Yusuf Önderol tarafından yerel uygulamalar ve tavsiyeleri içeren bir sunum yapılacaktır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’ndan Hare Yakula tarafından platformun faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Işın Ramadan Cemil tarafından da iş dünyasındaki deneyimleri ile ilgili bir konuşma yapılacaktır.”