"Tüm kadınlar emekçidir"

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ünde fabrikaları gezerek kadın emekçilerin gününü kutladı. İlçe Başkanı Doğan Şahali ve bölge milletvekillerinin de katıldığı ziyaretlerde karanfil ve bildiri dağıtıldı. Cypruwex, Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd., Dilekler, Kalyoncu ve Orli Ltd.’in üretim tesislerini gezen CTP’li heyet kadın işçilerin sorunları dinledi, CTP’nin kadın politikalarını aktardı.

KADIN KOOPERATİFLERİ TEŞVİK EDİLECEK

CTP’nin, “Eşit işe, eşit ücret” politikasını paylaşan yetkililer, kadınların emeklerinin sömürülmediği, karar mekanizmalarında yer aldığı bir dünya yaratmak için işe kendi evimizden başlamamız gerektiği, CTP hükümetleri döneminde kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kota konularında atılan adımlar ile yasaya bağlanan haklardan bahsedildi. Yeni dönemde kadın kooperatiflerinin kurulup yükseltilmesi için teşvik edici hazırlıklar yapıldığını aktaran yetkililer, CTP’nin iktidarında üretime dayalı bir ekonomi sistemi yaratmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.