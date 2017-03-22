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“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” Güney Kıbrıs-İsrail tatbikatını kınadı

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” Güney Kıbrıs-İsrail tatbikatını kınadı

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği ve bugün sona erecek olan askeri tatbikatı kınadığı bildirildi.

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“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nin, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği ve bugün sona erecek olan askeri tatbikatı kınadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Konseyden yapılan açıklamada, barışın, savaş operasyonları ve uluslararası ilişkilerin militarizasyonu üzerine oturtulamayacağı, bu gibi askeri tatbikatların halkların menfaatine olmadığı, aksine emperyalist planlara hizmet ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Konsey, Anastasiadis Hükümeti’ne de, böyle bir tatbikata iştirak etmesi nedeniyle eleştirilerde bulundu.

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