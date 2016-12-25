Lefkoşa11 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Tüm lig maçları iptal edildi
Tüm lig maçları iptal edildi

Tüm lig maçları iptal edildi

Olumsuz hava koşulları futbol maçlarını da etkiledi.

A+A-

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Ligleri'nde bugün oynanması beklenen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'in tüm karşılaşmalarını kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 

Sadece Görneç'te oynanacak olan Akova - Hamitköy A2 karşılaşması bugün oynanması bekleniyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.