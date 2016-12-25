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Tüm plakaların değişme zorunluluğu yok!

Tüm plakaların değişme zorunluluğu yok!

Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca araç plakalarının renkleri beyaz olacak.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda araç plaklarının renklerinde değişikliğe gidileceğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Tüm dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan beyaz plakayı ülkemizde de hayata geçireceğiz” dedi.

Uygulamanın trafikteki mevcut araçlara yönelik olmayacağının da altını çizen Bakan Dürüst, “Bu uygulama yeni kayıtlar için geçerli olacak. Bunun tarihi de henüz belkirlenmedi ancak en kısa sürede belirlenecek” diye konuştu.

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