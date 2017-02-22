Tümgeneral Yıldırım, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre görüşmede, “kentle ilgili genel konularda görüş alışverişinde bulunuldu”.

Girne Belediye Başkanı Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, GKK Komutanı Tümgeneral Yıldırım’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Güngördü, belediyenin yaptığı çalışmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da kaydetti.