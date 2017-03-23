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Tunalı, GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanmasını istedi

Tunalı, GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanmasını istedi

Tunalı, ülkede GDO’lu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını belirterek, hükümetin bu konuda önlem alması ve GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

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Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, ülkede  GDO’lu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını belirterek, hükümetin bu konuda  önlem alması ve GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanması  gerektiğini kaydetti.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, ekmek ve mısırdaki GDO’ya dikkat çekerek, bu ürünler  ile beslenen hayvanların yenmesi durumunda sağlıkta büyük sorunlar yaşanacağını vurguladı.

Tunalı, hükümetin  GDO’lu ürünlerin ithalatının durdurulması konusunda karar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Tunalı, insan sağlığını tehdit eden GDO’lu ürünlerin KKTC’de ne kadar kullanıldığını, kimlerin bu ürünlere izin verildiğini sordu.

GDO’nun  zararlarına dikkat çeken Tunalı,  GDO’lu ürünlerin vücut sistemlerini bozduğunu, kronik hastalıkları artırdığını,  hamile kadınlarda düşüğe neden olduğunu, sindirim bozukluklarına ve otizme yol açtığını  vurguladı.

Tunalı, GDO’lu ürünlerin eko sistemi de bozarak doğal varlıkları  tehdit eder duruma geldiğinin altını çizdi.

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