Tunalı, GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanmasını istedi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, ülkede GDO’lu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını belirterek, hükümetin bu konuda önlem alması ve GDO’lu ürünlerin ithalatının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, ekmek ve mısırdaki GDO’ya dikkat çekerek, bu ürünler ile beslenen hayvanların yenmesi durumunda sağlıkta büyük sorunlar yaşanacağını vurguladı.

Tunalı, hükümetin GDO’lu ürünlerin ithalatının durdurulması konusunda karar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Tunalı, insan sağlığını tehdit eden GDO’lu ürünlerin KKTC’de ne kadar kullanıldığını, kimlerin bu ürünlere izin verildiğini sordu.

GDO’nun zararlarına dikkat çeken Tunalı, GDO’lu ürünlerin vücut sistemlerini bozduğunu, kronik hastalıkları artırdığını, hamile kadınlarda düşüğe neden olduğunu, sindirim bozukluklarına ve otizme yol açtığını vurguladı.

Tunalı, GDO’lu ürünlerin eko sistemi de bozarak doğal varlıkları tehdit eder duruma geldiğinin altını çizdi.