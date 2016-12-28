Tunceli'de çatışma: 1 şehit

Tunceli'de PKK'lılara yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup PKK'lıyla karşılaştı.

Sıcak temas sağlanan örgüt mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Operasyonda 2 PKK'lı da öldürüldü.

Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgedeki PKK'lıların yakalanması için yürütülen operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

Kaynak: AA