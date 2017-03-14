Turanlı: "En güzel plajlar peşkeş çekiliyor"

Türkiye’de birçok alanda yatırımları bulunan Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı işletmesini ihale sonucunda kazanan T&T Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Mart ayı sonu itibarı ile KKTC ile başlayacak kar paylaşımı gereği, 2017 yılı içerisinde yaklaşık 15 milyon Euro ödeme yapacaklarını söyledi. Turanlı, Ercan Devlet Havaalanı’ndan devletin ortalama vergi olarak da 10 milyon Euro aldığını söyledi.

Turanlı, Havadis’in Ercan Devlet Havaalanı ve diğer yatırımlarına yönelik sorularını yanıtladı. KKTC’nin yatırım için bir cennet olduğunu belirten Turanlı, “Turizm, tarım ve enerji alanında” yatırım planları olduğunu söyledi.

“Terminal yapı ile ortağız”

Turanlı, Ercan Devlet Havaalanı ihalesini Terminal Yapı ile birlikte aldıklarını belirterek, “Ortağız biz. 25 yıl boyunca hayatta ayrılamayız. Terminal Yapı, T&T’nin ortağıdır benim değil. Bir yönetim oluşturduk. Yönetim Kurulu başkanı olarak da beni seçmişler” dedi.

Turanlı şöyle devam etti: “Temmuz ayında devlete kar payı olarak 5 milyon Euro ödeyeceğiz. Öngörüm o ki, yılda 20 milyon Euro cirodan ödeme yapacağız. 4 yıldır içerde bekleyen projeler var. Sabah akşam yalvarıyorum. Elde edeceğimiz cironun yüzde 48.7’si devlete gidecek. T&T ne kadar çok kazanırsa 48.7’si devletin. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.”

“Yatırımcı hırsız değildir”

KKTC’de yaşlanan bazı olaylardan dolayı her yatırımcıya hırsız ve dolandırıcı gözüyle bakıldığını dile getiren Turanlı, amacı yolsuzluk olanla olmayanın ayrılması gerektiğini belirtti.

Ciddi bir yatırımcı olduğunu ve bunu her fırsatta dile getirdiğini söyleyen Turanlı, şöyle devam etti: “Bakınız, yalan ya da yanlış yaparsam benim sözleşmem de iptal edilebilir. KKTC bir devlet. Devlet hukuka bağlı kalır. Ben imzamın arkasındayım. Bir ihale aldık. KKTC Devleti de bu ihaleye imza attı. Herkes hukukun içinde kaldığı sürece bir sorun yaşanmaz. Ben bu hukukun dışına çıkarsam sözleşmem iptal edilebilir. Ancak hukuka bağlıyım. Sonuna kadar da bağlı kalacağım.”

“İki yılda 6 dava açtık”

KKTC’nin bir hukuk devleti olduğuna inandığını söyleyen Turanlı, devlet ve T&T arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkları mahkemeye taşıdığını belirtti.

Turanlı, şuana kadar 6 dava açtığını belirterek, “Ben doğru iş yaptığım sürece korkmuyorum. T&T attığı imzanın arkasındadır” dedi.

Turanlı şöyle devam etti: “Bir süre önce denetleme üzerinden yapılan bir kavga vardı, yersizdi. Kimse denetleme için para vermeyince 250 bin Euro ayda bir firmaya ödeme yapmam istendi. Devlet ile yaptığım sözleşme ortada. Kim isterse denetlesin açığım. Ancak parasını T&T ödeyecek değil. Biz zaten gerekli iç denetimi yapıyoruz. İlgili firmaya 2 ayda 500 bin Euro ödedim. Ombudsman raporu devreye girince geri çekildiler. Hırsız olmadığım, doğru iş yaptığım sürece korkmuyorum. Yüz kızartıcı suç işlesem tamam. Ancak bana neden zulüm etmek isteniyor anlamıyorum.”

“Hukuki mücadele başladı”

Ercan Devlet Havaalanı’nın uluslar arası bir havaalanı olması için hukuki mücadele başlattığını belirten Turanlı, “Uçuş hakkı en temel insan hakkıdır. Uçağı engellemek ne demek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de uçuş hakkını teslim ediyor. Hukuki mücadelemizi de En temel insan hakkı olan seyahat özgürlüğü üzerinden başlattık” dedi.

“En güzel plajlar peşkeş çekiliyor”

Kıbrıs’ın dünyanın en güzel kara parçalarından biri olduğunu belirten Turanlı, “Bu adanın dünyada eşi yok. Bu iklim, bu toprak tam bir şans” dedi.

Turanlı şöyle devam etti:

“Kişi başı 50 bin Euro geliri olması gereken bir ülkenin çocukları Avrupa’da iş arıyor. Kıbrıs, Türkiye’ye borç verecek potansiyele sahipken Türkiye’den katkı bekliyor. Bu ada, turizm, finans ve liman merkezi olabilecek bir yer.”

Turanlı: Herkes iznini satma peşinde

Havaalanı ihalesini aldığı zaman kendisi için “kaçacak, yatırım yapmayacak” dendiğini belirten Turanlı, T&T’nin son hız yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

Ön izin noktasına dikkat çeken Turanlı şöyle devam etti: “Dünyanın en güzel plajları peşkeş çekiliyor. Yatırım için izin alan elindeki izni satmak için kapı kapı geziyor.

Oysa yatırım yapmayanların izni iptal edilse birçok ciddi yatırımcı Kıbrıs’a gelmeye hazır. Kıbrıs’ın malı Ahmet’in, Mehmet’in elinde. Onlar da Kıbrıs’ın malı üzerinden para kazanma derdinde. Yapmayana iptal edin, ülkedeki yatak kapasitesi 5 kat artacak.”

“İhale ile verilsin”

Ön izin uygulamasına karşı çıkan Turanlı, özellikle turizm yatırım alanlarının proje bazlı ihaleye çıkılmasını önerdi.

Turanlı, “Bana verin demiyorum. Ancak ihale üzerinden yapılan yatırımlar, hem daha ciddi hem de kimsenin devlet malı üzerinden kolay para kazanmasını engelleyen bir yöntem” ifadesini kullandı.

“Başka izin verilemez”

İş insanı Asil Nadir’in bir süredir Geçitkale Havaalanı için yolcu taşıma izni talep etmesini de değerlendiren Turanlı, şu ifadeleri kullandı:

“T&T’nin kazandığı ihale bir imtiyaz sözleşmesinden oluşuyor. 25 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi. KKTC’ye başka havaalanı yapılamaz. Bu izin verilirse mahkemeye gideriz. Bu iş yargı işi. Hükümet isterse 10 havaalanı daha yapabilir. Beni sözleşmem ilgilendirir. Tazminat davası açar işimi yapmaya devam ederim. Ancak bunlar boş işler. Hiç kimse hukukun dışına çıkmamalıdır. Biz dolu işlere bakalım. Turizm, küçük sanayi nasıl gelişir, güneş enerjisi için hangi alanlara yatırımlar yapılabilir.”

“Her alanda yatırıma talibim”

Turanlı, Ercan Devlet Havaalanı’nda yatırımın hızla devam ettiğini, her türlü engellemeye rağmen hızla ilerlediğini belirterek büyük bir ciddiyetle işe devam ettiklerini belirtti. Adaya turizm, tarım ve enerji alanında da yatırım yapmak istediğini belirten Turanlı, “Her alanda yatırıma talibim. Özellikle ihale üzerinden atılacak her adımda Taşyapı olarak ben de olacağım. Kıbrıs yatırıma açık bir ülke ve ben ihalesiz hiçbir işte olmak istemiyorum” dedi.