"Turistlere rezil oluyoruz"

Eniz Orakcıoğlu

Girne’nin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki Burcan Apartmanın eskimiş altyapısı sebebi ile çatılardan ve duvarlardan lağım suları akıyor. Akan lağım suları nedeniyle de bölge pis kokudan geçilmiyor. Burcan Apartmanın üst katlarından alt kata sızan Lağım suyu çevre sakinlerini oldukça rahatsız ederken, çevredeki esnafın işine de çomak sokuyor. Çok sayıda restorandın bulunduğu sokak ve çevresinde, insanlar kokudan ve sinekten oturup yemek bile yiyemiyor.

Restoran sahipleri mağdur

Yeni Bakış’a konuşan esnaf koku sebebi ile yoldan geçen turistlerin rahatsız olduğunu, dükkânlarda durulamadığını söylerken, özellikle çevrede bulunan restoran ve kahvecilerin sıkıntısı daha büyük. Lağımların taşması ile her yeri saran pis koku ve sinek restoran müşterilerini de kaçırırken, tam lağımın biriktiği yerin yanında mağdur olan bir restoran birde kahveci bulunmakta.

Belediye ilgilenmiyor

Yıllardır yaşanan bu soruna çözüm bulunmazken, mağduriyet her geçen gün büyümekte, Eski bir apartman olduğu öğrenilen Burcan Apartmanının lağım sularnın zemin kata akması yıllardır gerçekleşmekte. Yeni Bakış’a konuşan çevre sakinleri defalarca kez sorunun belediyeye iletildiğini ve her seferinde belediyenin verdiği cevabın ‘bu bizim sorumluluğumuzda olan bir sorun değil, elimizden bir şey gelmez’ olduğunu belirtti. Çevre sakinleri; “Belediye suçu mal sahibine atmakta, ama bunu yaparken mal sahibine bu sorunu çözmediği için herhangi bir ceza kesmemekte, yaptırım uygulamamaktadır” şeklinde konuştu.

Lağım suları çatıdan dükkânların içine sızıyor

Apartman eski ve şamandıraları çalışmayan bir apartman, üst kattaki dairelerin lağım suları bu sebeple duvarlardan sızarak zemin kata birikmekte olduğunu dile getiren esnaf, “Hatta bazı esnaf dükkânlarının içerisine de zaman zaman lağım sularının çatıdan sızdığını da iddialar arasında yer almaktadır” diye sitemde bulundu.