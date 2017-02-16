“Turistleri Girne Antik Limanına götürmeye utanıyoruz”

Pelin Yükselay

Diyalog’un gözler önüne serdiği Girne Antik Limanı’ndaki çöpler ve harebeyi andıran görüntüler, farklı yorumları beraberinde getirdi. Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, “Yatların bulunduğu bölgenin temizlenmesini özel bir şirkete verdik, haftada 2 kez bunu yapmalı” derken, Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, Antik Limanın bugünkü durumunun utanç verici olduğunu söyledi.

“Ülkemize gelen turistleri Girne Antik Liman’a götürmeye utanıyoruz” diyen Özboğaç, limanın özelleştirilmesine karşı olmadıklarını ifade etti. Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da hükümetin özelleştirme konusunda adım atmasını önerdi.

Diyalog muhabiri limanın içler acısı halinin nasıl ve ne zaman iyileştirileceğini öğrenmek için Turizm Bakanı Müsteşarı İsmet Esenyel’le görüştü. Turizm Bakanlığı’nın limandaki tüm sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Esenyel, Antik Liman’daki yatların bulunduğu noktada denizin temizlenmesi için ihaleye çıktıklarını ve temizliğin özel bir şirkete verildiğini anlattı. Esenyel bu özel şirketin haftada iki kez yatlar bölgesindeki deniz kirliliğini gidermekle yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.

Bunun yanında mendirek üzerindeki aydınlatma direklerinin kendi bakanlıkları sorumluluğunda olmadığını da aktaran Esenyel, yine de bölgenin iyileştirilmesi adına adım attıklarını ve 7 aydınlatma direğinin yeniden dikilmesi için özel sektörle anlaştıklarını söyledi. Esenyel, aydınlatma direklerinin bir iki gün içerisinde yerlerine takılacaklarını kaydetti.

"Limanda 40’a yakın tekne bulunuyor, ama…"

Antik Liman’da 40 kadar tekne bulunduğunu da sözlerine ekleyen Esenyel, tekne sahiplerinin neredeyse 25’ten fazlasının Bakanlığa para ödemediğini de belirtti. Para ödemeyen tekne sahipleri için yasal süreç başlattıklarını da kaydeden Esenyel, “çoğu tekne sahibine ulaşamıyoruz. Tekneler yanlış yerlere bağlanıyor. Bu durumla ilgili de çalışmalar yapılıp, deniz içindeki tekne bağlama durumu da rehabilite edilecektir” dedi.

"Limandaki boş vermişlik ortadan kalkacak"

Esenyel sözlerini, “Dediğim gibi Turizm Bakanlığı Girne Limanı için üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Girne Limanı’ndaki boş vermişlik çok kısa bir süre sonra ortadan kalkıyor” diye noktaladı.

“Mendirek projesi hazır!”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na da görüş almak için başvuruda bulunan muhabirimiz ne yazık ki tatmin edici bir sonuç alamadı. Bir bakanlık yetkilisi mendirekle ilgili bir projeleri olduğunu ve o projede sona gelindiğini belirterek, önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Özboğaç: Turistleri limana götürmeye utanıyoruz

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç da limanın son halinden dolayı oldukça üzgün... Özboğaç ülkeye gelen turistleri bölgeye götürmeye utandıklarını kaydetti. Ülkedeki en büyük sıkıntılardan bir tanesinin tarihi eserlere sahip çıkılmaması olduğunu dile getiren Özboğaç, ülkedeki tarihi eserlerin 10 bin yıllık geçmişe sahip olduklarına vurgu yaptı.

"Girne limanı avantajdı, şimdi dezavantaj oldu"

Girne Antik Limanı’nın ülkemizin incisi, en büyük değerlerimiz olduğuna dikkat çeken Özbogaç, “bugüne kadar bizim için avantaj olan bölge, son günlerdeki kötü görüntüsü ile dezavantajımıza olmaya başlamıştır. Ülkemize gelen turistleri Girne Antik Liman’a götürmeye utanıyoruz. Bölgeye gereken önem verilmiyor, yapılması gereken iyileştirmeler yapılmıyor. Girne Antik Liman gerçekten perişan ve bizlerde bu durum karşısında son derece üzgünüz” dedi.

"Salamis Antik Kenti’nde de sorun var"

Salamis Antik Kenti’nde de sorun bulunduğunu dile getiren Özboğaç, Salamis Antik Kenti’ni ziyaret eden turistlerin binlerce yıllık Roma mermerleri üzerinde yürütüldüğünü söyledi. Bu uygulamaların çok yanlış olduğunu vurgulayan Özboğaç, tarihi eserlere önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Tarihi eserlerimize ne kadar iyi bakarsak, ülkemizdeki turistler de bizleri o kadar iyi görecekler, bölgemize tekrardan gelmek isteyeceklerdir” diyen Özboğaç, “Girne Antik Liman’a bakın, Salamis Antik Kentine bakın, bu mu bizim turizme verdiğimiz değer?” diye sordu.

"Güney’i örnek alalım"

Güney Kıbrıs’ın tarihi eserlerine nasıl baktığının örnek alınabileceğini kaydeden Özboğaç, ülke turizmine ve ülkeye yazık olduğunu sözlerine ekledi.

"Turizm en büyük gelir kaynağı"

2015 Yılında ülkenin en büyük maddi gelirinin turizm sektöründen geldiğini anlatan Özboğaç, “2015 yılının verilerine baktığınızda en fazla gelirin turizmden elde edildiğini görürsünüz. 2016’da bu rakam daha da artmıştır. 2017’ye girdik bu yıl daha da artacak. En fazla gelir elde eden bir sektöre bu şekilde bakılarak mı önem veriliyor?” dedi.

"Yapamıyorlarsa özelleştirsinler"

Ülkeye gelen turistlerin antik limanı ziyaret etmelerini istemediklerini tekrarlayan Özboğaç, sözlerini şöyle noktaladı: “Biz ülkemize gelen turistlerin antik limanı görmesini istiyoruz. Antik limandaki esnaf kendi başlarına dükkanlarına ki o dükkanlar ‘tarihi’ niteliktedir, gelişi güzel restorasyon yapıyorlar, klima motorları kir-pas içerisinde atıl vaziyette duruyor. Mendirek çok büyük yardıma muhtaç. Hükümetimiz yapamıyorsa, başa çıkamıyorsa özelleştirsin! Ben özelleştirmeye karşı değilim. Hükümet kendi payını alsın, özelleştirsin ancak sonrasında da denetimlerini düzenli bir şekilde yerine getirsin.”

Tolun: Hükümet Antik Liman’a sahip çıkmalı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun da hükümetin antik limana sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Antik Liman’ın mendirek kısmında 2 yıl önce liman içerisine deniz suyu akışı olması için bir delik açıldığını kaydeden Tolun, daha sonradan bu deliğin mendireğin harap olmasına neden olduğunu kaydetti. Liman içi temizliğinin de ayrı bir problem olarak kendisini gösterdiğini dile getiren Tolun, teknelerin limana giriş-çıkışlarının da sorunlar eşliğinde olduğunu ekledi. Yıllardır limandaki sorunlar için ‘yetki karmaşası’ kelimesinin kullanıldığını dile getiren Tolun, bu sorunların yetki karmaşasından değil, yetkilerin yerine getirilmemesinden kaynaklandığını söyledi. Antik Liman’da özelleştirmeye gidilmemesi gerektiğini de belirten Tolun, antik limanın düzelmesinin tek çaresinin hükümetlerin atacağı adımlar olduğunu vurguladı.