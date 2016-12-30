Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda çevre konuları konuşuldu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Çevre Platformu ile çevre konularını görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu’na, çevreden sorumlu müsteşarı Bülent Arkın ve Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı eşlik etti.

Görüşmede Kıbrıs Çevre Platformu adına konuşan Teksen Köroğlu, bakanlığa, çevre, orman, imar çalışmaları ve sahillerin durumu ile yapılan turizm çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini iletti. Köroğlu, bakanlıkla iyi bir diyalog kurulması yönünde adım attıklarını belirterek, hükümetin imar planlarını süratle hazırlaması hususunda katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Köroğlu, Çevre Danışma Kurulu’nun aktif hale getirilmesi ve düzenli toplanması, ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgelerine gereken hassasiyetin gösterilmesi taleplerinde bulundu.

Fikri Ataoğlu da, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte imar planları konusunda ortak çalışma yaptıklarını ifade ederek, konuyla ilgili hassasiyetleri bildiklerini ve gereken çalışmaların yapılması konusunda talimatların verildiğini belirtti.

Orman arazilerinin çoğaltılmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ataoğlu, hali arazilerin Orman Dairesi’ne devredilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.