Turizmin başkentindeki vitrin dökülüyor

Duygu Alan

Ülkenin önemli turizm kentlerinden Girne’de özellikle hafta sonları turist nüfusunun yoğunluklu olarak bulunduğu Antik Liman’da denizdeki kirlilik utandırıyor. Mendirek ise bakımsızlıktan dökülüyor.

Girne Antik Liman’da denizdeki kirlilik adeta mide bulandırıyor. Birçok restoranın kıyısı olan denizde

naylon maddelerden tahta ve demire kadar birçok atık bulunuyor.

Denizdeki pislik, bu restoranlara yemek yemek için giden yerli halk ve turistlerin de dikkatinden kaçmıyor.

Girne’de Aralık ayının son haftasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlar ise halen daha gözler önünde duruyor.

Restoran işletmecileri huzursuz

Girne Antik Liman’da faaliyet gösteren restoran işletmecileri, denizdeki kirlilikten şikayetçi.

Birçok insanın denizdeki kirlilik sebebi ile restoranlarında yemek yemekten vazgeçtiklerini kaydeden işletmeciler, bu durumdan oldukça rahatsız.

Havadis’e konuşan restoran işletmecileri, “Denizdeki kirlilik restorana gelenlerin dikkatini çekiyor ve birçok kişi kapıdan geri dönerken birçok kişi de yemek yemek için girdiği halde sadece içecek içiyor ve zaman geçirmeden ayrılıyor” dedi.

Restoran işletmecileri, “Denizdeki kirlilik hem işlerimizi olumsuz etkiliyor hem de ülkenin imajını sarsıyor. Turizmin başkenti diye nitelendirilen Girne’de hem de turistin en yoğun olduğu Antik Liman’da bu tür manzaraların yaşanması bizi çok üzüyor” diye konuştu.

Mendirek dökülüyor

Mendirekte sıralı halde bulunan ve Aralık ayında etkili olan fırtına nedeni ile devrilen aydınlatma direkleri halen olduğu yerden kaldırılmadı, yeni aydınlatma direkleri dikilmedi.

Fırtınadan nasibini alan deniz feneri de hala daha onarılmadı. Girne’de Antik Liman’da demir atmış olan ve Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeni ile batan balıkçı teknesine de halen yüzeye ya da karaya çıkarılmadı. Tekne günlerdir sular altında.

Mendirekte meydana gelen asfalt çökmesine de halen müdahale edilmedi.