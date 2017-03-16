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  3. TÜRK-BİR yarın 18 Mart Şehitlerini anma programı düzenleyecek
TÜRK-BİR yarın 18 Mart Şehitlerini anma programı düzenleyecek

TÜRK-BİR yarın 18 Mart Şehitlerini anma programı düzenleyecek

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), yarın, “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenleyecek.

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Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), yarın, “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenleyecek.

Türk-Bir’den yapılan açıklamaya göre program saat 10.30’da Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda yer alacak.

Anma programında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst,  UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre,  KISBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve   Girne Amerikan Koleji Tarih Öğretmeni  Yeliz Eltutan Sadrazam’ın konuşma yapacağı bildirildi.

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