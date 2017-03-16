TÜRK-BİR yarın 18 Mart Şehitlerini anma programı düzenleyecek
Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), yarın, “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenleyecek.
A+A-
Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), yarın, “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenleyecek.
Türk-Bir’den yapılan açıklamaya göre program saat 10.30’da Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda yer alacak.
Anma programında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, KISBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Girne Amerikan Koleji Tarih Öğretmeni Yeliz Eltutan Sadrazam’ın konuşma yapacağı bildirildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.