Türk Birliği Dayanışma Derneği görüşmelerin askıya alınmasını önerdi

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, mevcut tutumunu sürdürme ve Rum Temsilciler Meclisi kararı ortadan kaldırılmadığı sürece görüşmeleri askıya alma çağrısında bulundu.

Dernek yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafının “uzlaşma” aradığı bir zamanda böyle bir karar alınmasının, görüşmelerin dondurulması için yeterli ve çok haklı bir gerekçe olduğu belirtildi.

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Yunanistan’daki Altın Şafak Partisi’nin uzantısı olan ELAM örgütünün Güney Kıbrıs’ta gündeme getirdiği ve Temsilciler Meclisi’nde onaylanan “1950 yılındaki Enosis referandumu yıldönümünün okullarda anılması” kararının, Rum zihniyetinin en açık şekilde ortaya konulduğu, her Kıbrıslı Türk’ün ders alması gereken bir karar olduğunu vurguladı.