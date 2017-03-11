Türk Eurocup

Eurocup'ta Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona AGÜ Spor ve Yakın Doğu Üniversitesi yarı final mücadelesi verecek.

Avrupa kadın basketbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupasında Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona AGÜ yarı finalde karşı karşıya gelecek ve kupa bir Türk ekibinin müzesine gidecek.

Yarı final ilk maçları 21 Mart Salı günü, rövanş maçları ise 24 Mart Cuma günü oynanacak.

Kaynak: Al Jazeera