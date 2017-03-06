Türk-Sen, Tel-Sen’in gerçekleştireceği eyleme destek vereceğini açıkladı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Federasyon üyesi Tel-Sen’in yapacağı eyleme destek vereceğini, bunun yanında toplumun daire ve kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, siyasilerin devleti iyi yönetemediklerini, ulaşım, eğitim, enerjinin ardından haberleşmeyi de özelleştirmek suretiyle toplumun malı olan daire ve kurumları özele devretmek istediklerini iddia etti.

Bıçaklı, Türk-Sen’in toplumun gözbebeği olan daireleri koruma ve sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.