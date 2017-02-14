Türk-Sen: "Yeni mesai saatlerini reddediyoruz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni mesai saatlerini reddettiğini bildirdi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır kamuda ve kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08:00-15-30 olarak devam ederken, hükümet edenlerin çalışanları temsil eden sendikalarla daha önce varmış oldukları anlaşmaları da hiçe sayarak tek taraflı olarak mesai saatlerini 08.00-17.00 olarak değiştirmek suretiyle ülkedeki çalışma hayatını daha fazla kaosa sürüklediğini ileri sürdü.

Bıçaklı, “Ülkedeki çalışanların yaşam biçimi ve düzenlerini her iki ayda bir değiştirerek sıkıntı yaşamalarını sağlamak kabul edilebilir bir uygulama değildir” dedi.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak yeni mesai saatlerini kabul edilebilir bulmadıklarını belirterek, hükümetin konuyu ivedi olarak yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini beklediklerini kaydetti.

Bıçaklı, “aksi takdirde, çalışanları mağdur eden bu kararın düzeltilmesini sağlamak için yasal haklarını kullanacaklarını” ifade etti.