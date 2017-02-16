Türk takımları için Avrupa'da kritik gece

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün kritik maçlara çıkacak.

Avrupa Ligi’nde günü Fenerbahçe açacak. Sarı lacivertlilerin rakibi Rusya’nın Krasnodar ekibi. Maç 19.00’da başlayacak. Krasnodar kentinde karşılaşmanın başlayacağı saatte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Slovak stoper Martin Skrtel forma giyemeyecek. Krasnodar’da ise cezalı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği yeni liste doğrultusunda Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao, Krasnodar maçında şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Grup maçlarında, isimleri takımın UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyen iki futbolcu, son 32 turu öncesi Salih Uçan ve Miroslav Stoch'un yerine kadroya dahil edilmişti. Fenerbahçe'de Salih ve Stoch'un yanı sıra Oleksandr Karavaiev de listede bulunmuyor.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan Karavaiev, eski takımı Zorya'nın formasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği için görev yapamıyor.

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Moussa Sow, Emenike

Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor

Rusya'daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık'ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak.



Osmanlıspor tarih yazmak istiyor

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Ruddy Buquet yönetecek. Buquet'in yardımcılıklarını ise Frederic Cano ve Cyril Gringore yapacak.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'da, sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte ise 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak.

Olympiakos'ta Da Costa'nın dışında daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunuyor.

Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin, forma şansı bulmaları halinde Osmanlıspor'a karşı mücadele edecek.

Günü Beşiktaş kapatacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak.

Maç 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.

Tosic, dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic de teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Hapoel Beer-Sheva karşısında oynayabilecek.

Tosic, Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapacak.

Beşiktaş'ın karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.