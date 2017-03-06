Türk ve Azerbaycanlı kadınlardan ortak kermes

Azerbaycanlı ve Türk hayırsever kadınlar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine yardım amacıyla ortak kermes düzenledi.

Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından yapılan "Şehit evlatları bize emanet" adlı kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satıldı.

Kermese Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa, Azerbaycanlı yetkililer, milletvekilleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin bir dakikalık saygı duruşuyla anılmasının ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından başlayan etkinlikte konuşan GYF Başkanı Ahmet Tecim, vatan için canlarını feda eden kahramanların ailelerini kendilerine emanet olarak gördüklerini söyledi.

Azerbaycan devletinin şehit ailelerine gerekli ilgi ve desteği gösterdiğini belirten Tecim, kendilerinin de kermes düzenleyerek buna katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, Azerbaycan'ın acısını kendi acıları olarak gördüklerini ifade ederek, şehit ailelerine taziye dileklerinde bulundu ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Milletvekili Ganire Paşayeva, bugün en fazla ilgiyi hak edenlerin şehit aileleri ve gaziler olduğunu dile getirdi.

Şehit askerlerin dosta ve düşmana gereken mesajı verdiğine, millet ve devleti yücelttiğine dikkati çeken Paşayeva, toplumun şehitlere ve ailelerine borçlu olduğunu vurguladı.

Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda şehit olan Abdulmecit Ahundov'un annesi Ceyran Ahundova, Azerbaycan ordusunun geçen yıl gücünü ortaya koyduğunu, gerek duyulduğu takdirde toprakların işgalden kurtarılması için kendisinin de eline silah alarak savaşa gideceğini bildirdi.

Toprakların işgalden kurtarılması arzusuyla yaşadıklarını ve kalplerinin sadece o zaman teskin olacağını ifade eden Ahundova, o günlerin çok da uzakta olmadığını söyledi.

Kermesten elde edilen gelir, şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Gelirin bir kısmı ise "Sağlık, hijyen ve ilk yardım" kitabının basımına harcanacak.