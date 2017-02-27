Türkan Navruz, yeni sergisi ile DAÜ’de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yetiştirdiği en önemli sanatçılar arasında yer alan uluslararası Vitray Sanatçısı, Şair ve Yazar Türkan Navruz, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sanatseverler ile buluşacak. Navruz’un “Bir Nefesten... Bin Nefese...” isimli yeni sergisi 1 Mart 2017 tarihinde, saat 18:30’da, Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile ziyarete açılacak. Söz konusu serginin açılışı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından gerçekleştirilecek.

Uluslararası edebiyat buluşmaları ve vitray çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışında KKTC adına sergiler açan Navruz’un vitray sanat eserlerinin sergileneceği söz konusu sergi, 8 Mart 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Türkan Navruz kimdir?

Türkiye’deki öğreniminin ardından Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden son yılında ayrılan Türkan Navruz, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda gerek vitray sanat eserleriyle, gerekse de şiir kitaplarıyla yer aldı. Sanatsal eserlerine ve karma kitap çalışmalarına ek olarak 2016 yılında üniversiteler için “Karayollarında; Yol – Köprü – Şantiyeler” adlı teknik ve araştırma kitabı ile “Can ile” adlı şiir ve sözlerden oluşan kişisel iki kitabı yayınlanan Navruz, KKTC’de, Geçmişten Bugüne Kültürler Arası Tarih – Sanat – Kültür Buluşması konulu proje çalışmasına da devam etmekte ve bu kapsamda geçmiş tarihimizi sanatla günümüze uyarlarayak, KKTC, Türkiye ve çeşitli ülkelerde proje tanıtım sergilerini vitray çalışmaları olarak sunmaktadır. Navruz, aynı zamanda iç tasarım ve dekorasyon alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.