Lefkoşa12 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor
Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor

Türkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi tanıtılıyor

Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA Yayınları tarafından yayımlandı.

A+A-

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca olmak üzere  iki dilde anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA Yayınları tarafından yayımlandı.

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı, çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımı pazartesi 19.30’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacak.

Etkinlikte Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu ve Hasan Kahvecioğlu konuşma yapacak. Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde kitap imzalama ve kokteylle devam edecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.