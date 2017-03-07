Türkeş dün gece KKTC’ye geldi
Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.
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Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın ise Perşembe günü ülkeye gelişi kesinleşti.
Türkeş 3 gün KKTC’nde resmi temaslarda bulunacak. 9 Mart Perşembe gününe kadar Kuzey Kıbrıs’ta kalacak Tuğrul Türkeş, aynı gün ülkeye günübirlik ziyarette bulunacak olan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye’ye dönecek.
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