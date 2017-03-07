Türkeş dün gece KKTC’ye geldi

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın ise Perşembe günü ülkeye gelişi kesinleşti.

Türkeş 3 gün KKTC’nde resmi temaslarda bulunacak. 9 Mart Perşembe gününe kadar Kuzey Kıbrıs’ta kalacak Tuğrul Türkeş, aynı gün ülkeye günübirlik ziyarette bulunacak olan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye’ye dönecek.