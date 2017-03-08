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Türkiye Başbakanı Yıldırım KKTC’ye geliyor

Türkiye Başbakanı Yıldırım KKTC’ye geliyor

Yıldırım, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi düzenlenen evet kampanyası çerçevesinde yarın 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek toplantıya katılacak.

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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi düzenlenen evet kampanyası çerçevesinde yarın 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek toplantıya katılacak.

Yıldırım’ın gelişiyle ilgili detaylar henüz açıklanmazken bugün KKTC’de yayımlanan bazı gazetelerde AK Parti Kıbrıs Temsilciliği imzasıyla “Başbakan Geliyor Kıbrıs Evet Diyor” sloganlı ilanlar yer aldı.

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise önceki akşamdan beri ülkede bulunuyor.

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