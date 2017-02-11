Türkiye, EURO 2024 için aday

NTV'nin haberine göre, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, '%100 Futbol' programında Türkiye'nin Euro-2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için aday olduğunu açıkladı.

Türkiye, EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmiş, EURO-2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO-2020'nin maçlarının Avrupa'da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı.

EURO-2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor.

9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak, adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO-2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak.