Türkiye Euro 2024’e aday

Türkiye, daha önce Euro 2016’yı az farkla Fransa’ya kaptırmış, Euro 2020’ye ise kupanın formatının farklı ülkelerin şehirlerinde oynanacak olmasından dolayı aday olmamıştı.

UEFA, 10 Mart’ta başvuran ülkeleri resmen açıklayacak. 2018 Eylül’de de ev sahibi ülke açıklanacak. Türkiye'den daha önce Almanya ev sahipliği açıklamıştı. Euro 1988'e ev sahipliği yapan Almanlar, son olarak 2006 Dünya Kupası'nda futbolseverleri ağırladı. Finlandiya, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten oluşan İskandinav ortaklığının aday olması bekleniyor.

Toplantıda konuşan Demirören, Türkiye'nin daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemeye 3 kez aday olduğunu ancak düzenleyemediğini hatırlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ülkemiz adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiğimiz, bugün de 4'üncüsü için yola çıktığımız UEFA Avrupa Şampiyonası adaylığı için bir aradayız. Türkiye olarak da Allah kısmet ederse 2 Mart'ta adaylık başvurumuzu yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı stat hamlesine değinen Demirören, şunları kaydetti:

"2018 Eylül ayında kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef 1 oyla olmak kaydıyla şampiyonayı alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola çıktık. Destekleri için Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtiyorum."

Kaynak: Al Jazeera