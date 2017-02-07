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  3. Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Sivasspor - Konyaspor

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Kayserispor- Fenerbahçe

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