Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.
Kura çekiminde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Sivasspor - Konyaspor
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Kayserispor- Fenerbahçe
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