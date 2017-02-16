Suriye'nin kuzeyinde YPG’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, IŞİD ile mücadele planlarının hazırlandığı ABD'de yetkililerle görüştü. ABD ziyaretinden sonra tekrar Suriye'ye dönen Ahmed Reuters'e görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

ABD’den daha fazla askeri destek beklediklerini söyleyen Ahmed, Türkiye’nin Rakka’ya ilerlemesi durumda Türk Silahlı Kuvvetleri ile savaşacaklarını söyledi.

ABD, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin askeri ayağı YPG’nin baskın olduğu SDG’ye IŞİD ile mücadele gerekçesiyle askeri destek veriyor. Ancak Ahmed, daha fazla yardım beklediklerini ve bu taleplerini Amerikalı yetkililere ilettiklerini söyledi.

Görüşmelerini ‘olumlu’ olarak nitelendiren Ahmed, bazı ABD’li yetkililerin SDG’ye verilen askeri desteğin artabileceğine inandığını ileri sürdü.

Washington'da Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve Kongre'den isimlerle de bir araya gelen PYD’li isim, Trump kampanyasının dış politika danışmanlarıyla da görüştüğünü söyledi.

Ahmed, mümkün olduğu kadar en kısa zamanda yeniden Washington’a gideceğini de ifade etti.

"Türkiye Rakka'ya yürürse çatışırız"

İlham Ahmed Türkiye’nin Rakka'ya ilerleme ihtimaline ilişkin ise "Bu kabul edilebilir değil. SDG’nin IŞİD’den temizlediği stabil bölgelere Türkiye’nin ilerlemesine izin vermeyeceğiz. Bu tansiyonu yükselttirir. Eğer böyle bir şey olursa aramızda tabii ki çatışmalar çıkar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında Türkiye’nin Rakka’ya yönelik bir askeri müdahalede bulunabileceğine işaret etmişti. Suriye'de TSK destekli ÖSO birliklerinin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı'na değinen Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Bizim attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'da eğer koalisyon güçleri ile müşterek adımı atarsak, bu müşterek adımla birlikte de oradaki belirli bir hedef- ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir- terörden arındırılmış bu güvenli bölgeye, özellikle ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanını bulacaktır"

SDG, ABD’yle koordinasyonlu bir şekilde IŞİD’i Rakka’dan çıkarmak için "Fırat'ın Gazabı" adıyla çok aşamalı bir askeri operasyon başlatmıştı. ABD’nin hava ve karadaki özel kuvvetlerinin desteğiyle SDG bu operasyon kapsamında IŞİD’i Rakka’nın kırsalında birçok bölgeden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD ile mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Trump Pentagon’dan bu konuda kapsamlı bir plan hazırlamasını istemişti.

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalarla ilerledi.

ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Ancak Donald Trump yönetiminin Ortadoğu'da nasıl bir politika izleyeceği henüz netleşmiş değil.

Kaynak: Reuters