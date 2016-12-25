'Türkiye reform yapmazsa vize serbesti yok'

Schulz, Funke yayın grubuna verdiği demecinde, Türkiye’nin halihazırda vizesiz AB seyahatleri için öngörülen terörle mücadele yasalarındaki gerekli düzenlemeleri yapmadığını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Schulz, "Türkiye terörle mücadele yasalarında reform yapmadığı müddetçe AB’ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek" diyerek "bu yüzden AB Komisyonu’nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, halen masamda duruyor" dedi.

Tük hükümetinin temmuz ayındaki darbe girişiminden sonra attığı adımların pek çok soruyu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Schulz buna basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamaları göstererek bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

'YENİ FASILLAR AÇILMALI'

İdam cezası tartışmalarına da değinen Schulz, "Türkiye’ye idam cezasının getirilmesi halinde AB üyelik müzakerelerinin kendiliğinden sona ereceğini" söyledi.

Öte yandan Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğinin altını çizen Schulz, "Ben bu yüzden ifade özgürlüğü ve temel haklarla ilgili fasılların müzakereye açılmasına karşı değilim" dedi.

Schulz ayrıca Kıbrıs'ta çözüme yönelik bir sonuca çok az kaldığını belirterek, "Bu da bölgede uzun süreli anlaşmazlıkların giderilebileceğine dair bir umut olacaktır, bu durum aynı zamanda Türkiye'ye de bağlı” diye konuştu.