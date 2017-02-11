Türkiye’den bilgi istendi

Adana’daki ‘Çağlayan’ isimli suç çetesinin üyesi olduğu iddia edilen ve 2011 yılından bu yana sahte kimlikle Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığı tespit edilerek tutuklanan İlker Aydar hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri tarafından Çarşamba günü yaşadığı Sınırüstü Köyünde gözaltına alınan ve önceki gün Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alınan Aydar dün ikinci kez duruşmaya çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Aydar’ın tutukluluk süresinin uzatılması talep edildi. Zanlının 2011 yılında Girne Turizm Limanı’ndan Turan Bilir adına düzenlenmiş sahte kimlik ile giriş yaptığını tespit eden polis, Türkiye-Adana Emniyeti ile yazışma yaptığı, zanlı hakkında bilgi istediği öğrenildi. Yazışma sonuçlarının henüz KKTC polisinin eline ulaşmadığı belirtilirken, zanlı hakkında 5 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Hakkında “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme”, “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünmek” soruşturma yürütülen zanlı Aydar’ın 2005 yılında, Adana’nın Ceyhan ilçesinde Çağlayan isimli suç çetesi üyesi olduğu öne sürüldü.

Çete savaşında 4 kişi ölmüştü

Zanlının üye olduğu çete ile rakip çete arasında çıkan kavgada 4 kişinin öldürüldüğü ve bu davayla ilgili yargılanan Aydar’ın 3 kez ömür boyu hapis ve 26 yıl hapse mahkûm edildiği belirtildi. 5 yıl hapis yatan Aydar’ın 2001 yılında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi kapsamında tahliye edildiği öğrenilirken, sahte kimlikle 2011 yılının Eylül ayında KKTC’ye kaçan Aydar’ın ailesi ile birlikte sınır üstü köyünde yaşadığı belirtildi.