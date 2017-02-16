Devrim Demir

KKTC’ye 6 yıl önce Turan Bilir adına düzenlenen sahte kimlikle giriş yapan ve o günden beridir Gazimağusa’da yaşayan İlker Aydar, polise yapılan ihbar üzerine geçtiğimiz hafta tutuklandı. Tutuklanmasının ardında Adana’da bir cinayetten hüküm giydikten sonra KKTC’ye kaçtığı ortaya çıkan Aydar’ın dünkü tutukluluk duruşmasında aile yakınları, mahkeme avlusundan basının görüntü almaması engellemeye çalıştı ve söz ve hareketlerle tehdit savurdu.

Basına saldırmaya çalışan aile yakınları, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nin olaya müdahale etmesiyle engellendi.

Girne Kaza Mahkemesi Aydar’ın tutukluluk süresini 2 gün uzattı.

Türkiye’den resmi yazı bekleniyor

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre polis Aydar’ın, 2005 yılında Adana’da 4 kişinin öldürüldüğü cinayetten hüküm giydiğine ilişkin resmi yazının ulaşması için girişim yaptı.

Mahkeme’de Adana’daki suçu konuşulmadı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna dün yeniden çıkarılan zanlı İlker Aydar’la ilgili olarak, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının sahte kimlik girişiyle ilgili ifade verdi.

Döşenci, tutukluluk süresinde aranan nüfus cüzdanının önceki gün bulunduğunu ve incelenmek üzere alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Döşenci zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aile yakınları, mahkeme avlusundan basının görüntü almaması için Aydar’ı saklamaya çalıştı ve basına tepki gösterdi