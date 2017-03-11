Türkiye'nin AIHM kararlarına hangi oranda uyguladığı inceleniyor

Avrupa Bakanlar Konseyi Ankara’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kuzey'deki Kıbrıslı Rum malları ve kayıplar konularındaki kararlarını hangi oranda yerine getirdiği konusunu Haziran ayında incelemeye devam kararı verdi.

Konsey geçen Perşembe günü Strazburg’ta gerçekleştirdiği toplantısında “Ksenidi- Aresti” ve “Türkiye’ye karşı Varnava” kararlarını gündemine aldı. 47 üye devlet temsilcinin de katılımıyla Komisyon Türkiye’ye, koşul ileri sürmeksizin ve daha fazla gecikmeksizin yükümlülüklerini ve Avrupa Mahkeme kararlarını uygulama çağrısını tekrarladı.